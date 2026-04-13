〈会社の制服で放尿する姿がネットに…たった一度の「立ちション」で人生が詰んだ独身男性の“残酷すぎる末路”〉から続く「夫の介護だけはごめんだ」――そう考えて熟年離婚に踏み切った59歳の女性。離婚後の生活の頼みの綱は、2007年に導入された「年金分割制度」で夫の厚生年金を分けてもらうことだった。しかし、いざ年金事務所へ行くと……。【写真】この記事の写真を見る（2枚）ここでは、永峰英太郎氏の著書『人はこんな