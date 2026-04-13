3月30日にスタートしたNHK連続テレビ小説『風、薫る』に世間の関心が注がれている。見上愛と上坂樹里がW主演を務める本作は、明治という激動の時代に看護の道を切り拓いた2人の女性の友情を描く物語だ。第1週では、栃木の村でコレラが流行し、見上扮する主人公・一ノ瀬りんの父である信右衛門（北村一輝）が感染。放送開始からわずか4日で“退場”するという展開が視聴者に衝撃を与えた。【写真】「歯を9本抜いて5、6本削って」