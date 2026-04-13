「刀のみなさまが少なからず動揺されるであろうお知らせがあります」【写真】この記事の写真を見る（2枚）3月31日午前6時頃、社内メールでこう語りかけたのは、「刀」の森岡毅CEO（53）だ。独自のマーケティング理論でUSJを劇的なV字回復に導いた“再生請負人”の森岡氏。USJから独立後、2017年にテーマパーク事業などを手掛ける刀を創業した。「昨今は苦境が報じられ、今年2月にはお台場の『イマーシブ・フォート東京』が開業