日本を動かす官僚の街・霞が関から“マル秘”情報をお伝えする『文藝春秋』の名物コラム「霞が関コンフィデンシャル」。最新号から、ダイジェストで紹介します。【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆対米投資の行方日米首脳会談で、実利を重んじるトランプ氏を前に、ホルムズ海峡への艦船派遣を求める圧力をかわせたのは「対米投資の大盤振る舞いを約束したから」（自民党中堅）という見方が専らだ。南鳥島深海のレア