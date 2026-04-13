東京から1泊2日、もしくは日帰りでも充分に楽しめる行楽地。その海の代表が熱海だとすれば、山ならば軽井沢に決まっている。どちらも東京から新幹線に乗って1時間前後。先日熱海に足を運んだのだから、今度は軽井沢にも行ってみよう。【写真多数】もはや別荘地だけではない…北陸新幹線「軽井沢」の“いま”を​写真で一気に見る……と、そんな安易な考えで、うららかな春の陽気の中、北陸新幹線に乗ったのである。北陸新