〈もはや別荘地だけではない…北陸新幹線“山の奥のリゾート駅”「軽井沢」には、いま何がある？〉から続く軽井沢駅前からタクシーに乗って、人通りの多い旧軽や中軽とは反対の東側に向かってもらう。通るのは、国道18号の旧道だ。すぐに道は急カーブが続く九十九折りの山道に入る。乗っているタクシー以外には、ほとんどクルマもバイクも通らない。【写真多数】レンガ積みのトンネル、世にも珍しい“アプト式”のレール跡まで…