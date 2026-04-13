〈「年金なんて私が定年になる頃には破綻している」と未納を続けたツケ…熟年離婚で自由を手に入れるはずだった女性を襲う“老後破産”の危機〉から続く「タダ同然で2500万円のマンションが手に入る」「毎月3000円儲かる」――。【写真】この記事の写真を見る（2枚）元同僚の甘い言葉に乗せられ、東京都内のワンルームマンション投資を始めた30代男性。しかし、ふたを開けてみれば固定資産税や修繕積立金などで年間145万円の出費