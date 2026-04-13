タレントの中川杏奈（39）が12日、自身のインスタグラムを更新。所属事務所の退所と、今後はフリーで活動することを明かした。「ご報告です」と題し、キャミソール姿でしゃがみ上目遣いでカメラを見つめるショットとともに「2026年3月31日をもって、これまでお世話になっていた所属事務所スカイコーポレーションを離れることになりました」と発表した。「これまで支えてくださった関係者の皆さま、そしていつも応援してくれている