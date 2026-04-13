発火や熱膨張といったモバイルバッテリーのトラブルによって今注目されているのが、発火などの原因となる電解液の使用を抑えた“半固体系バッテリー”。デザイン性と実用性の高さで人気のCIOのモバイルバッテリーからも、半固体バッテリーセルを採用したモデルが続々と登場。MagSafeに対応し、有線とワイヤレスの両方で充電できる「SMARTCOBY Ex04 Wireless2.2 CABLE SS5K」（7130円）が発売中です。コンパクトなボディと、1日分を