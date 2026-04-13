2024年夏に現役を退いた元ドイツ代表MFトニ・クロース氏が、古巣レアル・マドリードへ帰還する可能性があるようだ。12日、スペイン紙『アス』が伝えている。2014年夏にバイエルンからレアル・マドリードへ完全移籍加入したクロース氏は、公式戦通算465試合に出場し28ゴール99アシストをマーク。チャンピオンズリーグ（CL）を5度、ラ・リーガを4度制覇するなど数多くのタイトル獲得に貢献し、10年間に渡って“白い巨人”の中盤