那須川が再起戦に勝利。タイトルマッチでのリベンジに前進した(C)Takamoto TOKUHARA/CoCoKARAnext4月11日に東京・両国国技館で行われたボクシングのWBC世界バンタム級挑戦者決定戦で同級2位の那須川天心（帝拳）が快勝を飾った。同級1位の元2階級制覇王者フアン・フランシスコ・エストラーダ（メキシコ）に9回終了TKO勝ち。強敵を相手に文句のつけようの無い内容で白星を収め、そのファイトは海外でも高く評価されている。【画像