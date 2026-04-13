◇プロ野球セ・リーグヤクルト2-0巨人（4月12日、東京ドーム）8安打を許しながらも粘り強く投げ、2失点にまとめた巨人の井上温大投手について、杉内俊哉投手チーフコーチは「いいボールを投げていました」と及第点を与えました。「反省があるとしたら、あのピッチャーゴロですね。捕っておけば、1点ですんだという話なので、そこだけですかね、反省は」5回、2アウトランナー2、3塁で打席に迎えた岩田幸宏選手。カットボールでピ