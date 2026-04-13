【東日本・北日本は広く晴れて5月並の陽気に】東海から東北では、一日、晴れる所が多く、季節先取りの汗ばむ陽気となるでしょう。暖かい空気の流れ込みが強まる東北では、きのうより大幅に高い所もあり、盛岡は8℃高い20℃の予想です。各地とも朝晩はヒンヤリするので、激しい寒暖差で体調を崩さないようにお気をつけください。【きょうの各地の予想最高気温】札幌:13℃釧路:12℃青森:18℃盛岡:20℃仙台:21℃新潟