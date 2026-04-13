◇米男子ゴルフツアーマスターズ最終日（2026年4月12日米ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC＝7565ヤード、パー72）29位から出た21年大会覇者の松山英樹（34＝LEXUS）は7バーディー、4ボギーの69で回り、通算5アンダーの暫定13位でホールアウト。5年ぶり2度目の優勝はならなかった。最終日は9打差を追い掛けてティーオフ。1番で5メートルを沈めてバーディー発進。3番では残り32ヤードからピン側に寄せて易々と伸ば