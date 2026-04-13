きょう未明、愛知県安城市にある集合住宅の一室で、母親と娘とみられる女性2人の遺体が見つかりました。警察は、殺人の疑いで、夫とみられる55歳の男を逮捕しました。警察によりますと、きょう午前0時20分前、安城市福釜町の集合住宅で、住人の男から「娘と妻を殺した」と警察に通報がありました。警察官が現場に駆け付けたところ、室内から50代くらいの女性と10代半ばくらいの女性の遺体が見つかりました。警察は、この部屋に住む