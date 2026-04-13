ヒップホップユニット・ＣｒｅｅｐｙＮｕｔｓが、米・カリフォルニア州で開催された世界最大級の音楽フェス「ＣｏａｃｈｅｌｌａＶａｌｌｅｙＭｕｓｉｃａｎｄＡｒｔｓＦｅｓｔｉｖａｌ２０２６（通称・コーチェラ）」に初出演した。Ｃｒｅｅｐｙ−は初日（日本時間１１日）に登場。出演ステージのトリを務め、１曲目の「ビリケン」からＲ−指定のパワフルなラップと、ＤＪ松永もビートの抜き差しでトラックに抑