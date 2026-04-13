日本テレビ系新バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(17日スタート、毎週金曜19:00〜)で共演する二宮和也と千鳥・ノブがこのほど、初回収録後に取材に応じ、“身近なミステリー”について語った。千鳥・ノブノブが挙げたのは、相方・大悟にまつわる謎。「本当にどの現場もほぼ二日酔いで来る」と切り出し、「毎日飲みすぎで、もう肌も荒れて顔も吹き出物だらけというか、ザクロみたいになっていて、本当に大丈夫なのか!?」と