日本テレビ系新バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(17日スタート、毎週金曜19:00〜)で共演する二宮和也と千鳥・ノブがこのほど、初回収録後に取材に応じ、再現VTRや「金曜ミステリー劇場」に登場する豪華俳優陣について語った。成宮寛貴世界各国の摩訶不思議な出来事からクイズが出題され、実際の映像や再現ドラマを見ながら、ミステリーの真相を推理する考察バラエティの同番組。浮所飛貴(ACEes)、ひょうろく、前田公輝が