日本テレビ系新バラエティ番組『金曜ミステリークラブ!!!』(17日スタート、毎週金曜19:00〜)で共演する二宮和也と千鳥・ノブがこのほど、初回収録後に取材に応じ、“やっと会えた”心境を明かした。ポスター撮影や宣伝コメント収録のスケジュールが合わず、この日にようやく顔を合わせた2人。互いを気遣いながら軽妙なやり取りで現場を笑わせた。(左から)ノブ、二宮和也ノブ：もうニノさんが本当に忙しくて。二宮：いや、俺じゃな