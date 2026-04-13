歌手の尾藤イサオが、15日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。尾藤イサオ＝テレビ朝日提供ソロ歌手としてメジャーデビュー62年になる尾藤。82歳の現在もステージに立ち続けている尾藤の元気の秘訣はウォーキングと銭湯に行くことだという。今年は28年ぶりの新曲のレコーディングにも挑戦したそうで、ロカビリーらしく寝ながら歌詞を覚えたと明かし、80代になっての変化も語った