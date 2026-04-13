2026年4月10日、ソウル・蚕室(チャムシル)球場で行われた韓国プロ野球・2026年シーズンのLGツインズ対SSGランダースの一戦。この日、ひときわ熱い視線を浴びていたのは、LGの新人チアリーダー、キム・テヒであった。彼女はLGの看板打者ホン・チャンギの打席でステージの最前線に立ち、「安打、ホームラン」を叫びながら観客の応援を力強くリードした。【写真】ノーズボンで後ろ向きで並ぶ美女チアたち2005年生まれの彼女は現在、建