日本テレビの森圭介アナウンサーが１３日までに自身のインスタグラム更新。元ＮＨＫエースアナとの２ショットを公開した。森アナは「土曜夜、新しい報道番組、やります」と報告。日本テレビの新報道番組『追跡取材ｎｅｗｓＬＯＧ』（２５日スタート、土曜・後１０時）でメインキャスターを務めることを明かした。タッグを組むのは、３月末にＮＨＫを退職し、フリーに転身した和久田麻由子アナウンサー。「和久田麻由子さ