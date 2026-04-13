米空軍が主力近接航空支援機A-10Cの空中給油能力を拡張し、海軍・海兵隊方式への対応を進めていることが分かった。従来は空軍式の「フライングブーム方式」のみだったが、新たに「プローブ・アンド・ドローグ方式」にも対応可能とする改修で、統合運用の柔軟性を高める狙いがある。関係者によると、改修は機体構造を大幅に変更するものではなく、機首の給油口に専用のプローブ型アダプターを装着する方式。数時間で着脱可能で、任