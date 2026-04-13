コールドスリープ（活動休止）中のテクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃん（37）が12日、自身のインスタグラムを更新。トレーニング中のカットを公開し、大きな反響が寄せられている。【写真】「スタイル良すぎる」衝撃のボディラインを披露した37歳・Perfumeあ〜ちゃんの腹チラ“ブリッジ姿”あ〜ちゃんは、お腹をチラ見せしたタイトなトレーニングウエアでブリッジの姿勢を取ったトレーニングの様子を公開。「こんなのと