普段は別の仕事に就きながら、消火活動や災害時の救助、避難誘導などに当たる消防団。高齢化による団員の減少が課題となる中、業務効率化で若いなり手を増やそうと、九州大大学院をこの春修了した3人が、活動時のやりとりをスマートフォンのアプリで集約できるシステム「REGIS（レジス）」を開発した。機能の豊富さが認められ、福岡県糸島市が導入。同県宗像市も試用するなど実装が進んでおり、学生発想のアイデアが地域防災の底