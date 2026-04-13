＜マスターズ最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典「マスターズ」の最終ラウンドが進行中。史上4人目の連覇を目指すローリー・マキロイ（北アイルランド）は、11番を終えてトータル11アンダーで単独首位に立っている。〈連続写真〉世界No.1の飛ばし屋ローリー・マキロイは“右肩”でつかまえてシャフトで逃がしていた!?1打差の2位には21回目の出場で悲願の初制覇を目指す