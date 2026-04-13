＜マスターズ最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ ゴルフの祭典「マスターズ」の最終ラウンドが進行中。2021年覇者の松山英樹は、29位イから出たこの日、7バーディ・4ボギーの「69」で回り、トータル5アンダーでホールアウト。現時点で13位タイ。〈連続写真〉松山英樹はアドレスよりも左に10.9センチ動いてる? AIで見えた高精度アイアンの秘訣1番で5メートルを決めてバーディ発