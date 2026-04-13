米大リーグは１２日（日本時間１３日）、各地で行われた。ドジャースは本拠地ロサンゼルスでレンジャーとの３連戦第３戦に臨み、佐々木朗希が先発した。大谷翔平の２試合連続先頭打者本塁打で先制点をもらったが、三回に２番のカーターに本塁打を浴びるなどで２失点し、逆転を許した。４回２失点で降板し、今季初勝利はならなかった。（デジタル編集部）初回、いきなりヒットと四球で無死一、二塁のピンチを迎えた佐々木。ただ