【カイロ共同】レバノンの国営通信は12日、イスラエル軍と親イラン民兵組織ヒズボラの交戦が再開した3月2日以降のレバノンの死者が2055人になったと報じた。負傷者は6500人を超えた。イスラエル軍は地上侵攻を拡大するレバノン南部で攻撃を続け、国営通信によると国境に近いビントジュベイルで激しい衝突が起きた。イスラエルのネタニヤフ首相は12日、カッツ国防相らと共にレバノン南部に入り、イスラエル軍部隊を視察した。ネ