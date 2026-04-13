◇プロ野球パ・リーグ 西武2×-1ロッテ(12日、ベルーナドーム)西武がサヨナラ勝利。西口文也監督は勝利に貢献した選手たちを称賛しました。試合後、西口監督は「なかなか打てない中、何とか追いついて、最後こういう形で勝てたことは嬉しいですけれども、何とか平良が頑張っているうちに勝ちをつけられるようにしたかったですけどね」と振り返りました。この日は先発登板の平良海馬投手が被安打5、四死球3つ与えながら7回無失点、