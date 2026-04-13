米国・ＷＷＥの祭典「レッスルマニア４２」（１８、１９日＝日本時間１９、２０日、ネバダ州ラスベガス）のチケット問題が、プロレス界をザワつかせている。今年の祭典は昨年と同じくラスベガスのアレジアントスタジアムで２日間開催される。昨年の観衆は初日に６万１４６７人、２日目に６万３２２６人と発表された。２日間で約１２万５０００人もの大観衆を集めたが、今年はチケット販売に苦戦しているという。３日のスマッ