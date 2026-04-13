全日本プロレス１２日後楽園ホール大会で開幕した春の祭典「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」Ｂブロックに、青柳優馬（３０）がサイラスの代替選手として出場。不出場となった大森北斗と芦野祥太郎は不満を爆発させた。優馬は開幕直前で欠場となったサイラスに代わって電撃出場。昨年１１月、静岡・沼津市内で免許が失効している状態で交通事故を起こした優馬は、今年のＣＣにはエントリーされていなかったため、ま