2026年4月12日、オープンハウスアリーナ太田で行われた群馬クレインサンダーズ対川崎ブレイブサンダースの一戦は、群馬が後半に圧倒的な修正力を見せ、11連勝を飾りました。この勝利により、群馬はついに東地区単独2位に浮上。チャンピオンシップ（CS）のホーム開催権獲得へ向けて大きな一歩を踏み出しました。 スターティング5 スターティング5 ■群馬クレインサンダー