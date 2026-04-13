◆ファーム・リーグＤｅＮＡ１―３巨人（１２日・平塚）巨人の石塚裕惺内野手（２０）が１２日、２軍戦で今季公式戦１号を放って１軍昇格へアピールした。「しっかりと芯で捉えることができたので、久々にいい感触でした。よかったです」と目を細めた。逆方向への鋭い当たりは一直線へ伸び、右翼ポールに直撃した。「４番・遊撃」で出場。０―０で迎えた２回の第１打席。入江の１４６キロを捉えて右越えの先制の１号ソロを放