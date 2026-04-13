◆静岡県Ｊリーグ加盟３クラブ強化トレーニングマッチ▽リーグ戦藤枝ＭＹＦＣ１―１（ＰＫ３―２）清水エスパルス（１２日、アイスタ）静岡県内Ｊクラブによる強化トレーニングマッチが１２日、アイスタで行われ、Ｊ２藤枝ＭＹＦＣがＪ１清水エスパルスをＰＫ戦で破った。藤枝は後半７分にＦＷ矢村健（２８）が先制ゴール。終了間際に追いつかれたものの、Ｊ２山口から今季加入したＧＫ田口潤人（２９）が、続いて行われたＰ