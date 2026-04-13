◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、佐々木朗希投手（２４）が先発した本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、５号先頭弾を放って迎えた２打席目は四球を選んで２打席連続出塁とのなった。レンジャーズの先発は、ジェーコブ・デグロム投手（３７）。メッツ時代の１８