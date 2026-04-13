◇バスケットボール◆Ｂ２リーグ第３０節福井ブローウィンズ９３―７８ベルテックス静岡（１２日・このはなアリーナ）ベルテックス静岡の今季ホーム最終戦は福井に７８―９３で敗れた。現役引退を表明しているＰＦ加納誠也（３７）が今季２度目のスタメン出場。プレー時間１２分１８秒で３点シュート３発を決めて３４２６人の観衆を沸かせた。アリーナが沸いた。第４クオーターの残り１分２０秒過ぎに加納が３点シュートを打