◇バスケットボール◆Ｂ２リーグ第３０節福井ブローウィンズ９３―７８ベルテックス静岡（１２日・このはなアリーナ）Ｂ２ベルテックス静岡が今季ホーム最終戦で福井に７８―９３で敗れた。今季限りで現役引退を表明しているＰＦ加納誠也（３７）が今季２度目のスタメン出場。第４クォーターだけで３点シュート３発決め９得点をマークしてアリーナを沸かせた。加納が３人の子供たちの前で雄姿を見せた。チームに加入して６年