◆米大リーグカージナルス３―９レッドソックス（１２日、米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）レッドソックスの吉田正尚外野手が、敵地のカージナルス戦で２試合連続ベンチスタート。チームが快勝して最後まで出番なく最近５試合で４度目の欠場となった。吉田はＷＢＣで日本代表として２本塁打を放つなど、全５試合に４番で出場して１６打数６安打の打率３割７分５厘、６打点と侍ジャパンで存在感を示していた。