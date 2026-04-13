しっかり捉えればホームランサトテルこと、阪神・佐藤輝明（27）のコンパクトスイングがチームの勝利を引き寄せている。だが、それによって、「目標」であるメジャーリーグ挑戦のタイム・スケジュールに影響が出始めたようだ。【写真を見る】2026年もこの光景が見られるのか？人差し指を高くつき上げ、見事な体幹を誇る藤川監督開幕10試合を終えた時点での佐藤の打撃成績は、打率3割8分1厘、打点8。ともにリーグトップではあ