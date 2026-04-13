高校野球界で不祥事が後を絶たない。昨夏の広陵、今年に入ってからの日大三、そして九州国際大付と、短期間で問題が続いた。今春の選抜大会は接戦続きで盛り上がりを見せたが、その裏側では構造的な課題が改めて浮き彫りになっている。【西尾典文/野球ライター】【写真】高校野球から誕生した“甲子園の怪物”たちのその後繰り返される不祥事昨夏の広陵では上級生が下級生に対して暴力を振るう事案が発覚し、大会期間中に出場