「春雷Ｓ」（１２日、中山）クラスペディア（牡４歳、栗東・河嶋）が２番手からしぶとく抜け出して、後方から追い込んだモズナナスターを首差退けた。未勝利のまま出走した小倉２歳Ｓ２着の賞金でオープン入りしているため、これが昨年２月のクロッカスＳ以来の２勝目。小崎は「好位スムーズのイメージで乗りました。ポジションを取ってからもタメが利いていたし、余裕を持って直線まで迎えられました。ずっと乗せてもらって