「福島民報杯」（１２日、福島）１年５カ月ぶりの実戦だったサヴォーナ（牡６歳、栗東・中竹）が勝利をつかんだ。ウインシュクランとピースワンデュックによる激しい逃げ争いになり、前半５Ｆは５７秒８のハイペース。そのなかを好位で運び、直線で鮮やかに抜け出した。松若は「１年半ぶりでしたが、スタートを決めて好位から理想的な競馬ができました。もう１段階良くなると思いますし、さすが重賞でも好走している馬ですね