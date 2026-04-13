レンジャーズ戦の1回、2試合連続の先頭打者本塁打となる5号ソロを放つドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは12日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で出場し、一回に2試合連続の先頭打者本塁打となる5号ソロを放ち、昨季からの連続試合出塁を46に伸ばした。先発した佐々木は4回を5安打2失点で降板した。ブルージェイズの岡本は「5番・三