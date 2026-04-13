俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜後10：15）の第1話が、12日に放送された。初回から衝撃展開となった。【動画】「怖い… 面白い」 『エラー』第1話衝撃シーン「背中を押す」場面今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはず