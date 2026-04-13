開催：2026.4.13 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 6 - 9 [エンゼルス] MLBの試合が13日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとエンゼルスが対戦した。 レッズの先発投手はアンドルー・アボット、対するエンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノで試合は開始した。 1回表、6番 ノーラン・シャヌエル 4球目を打ってレフトへのタ