韓国の人気チアリーダー、イ・ダヘが美スタイル際立つスポーティーSHOTを公開してファンを釘づけにしている。【写真】イ・ダヘ、目を疑う非現実的スタイルイ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。「運動しないと〜」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、スポーツ施設とみられる屋外で溌溂としたスマイルをカメラに見せるイ・ダヘが写っている。艶やかなロングヘアをなびかせ、白で統一したクロ