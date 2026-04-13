【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Creepy Nutsが、4月10日に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival 2026（通称：コーチェラ）』に初出演。大盛況の中、自身初の北米ツアー『Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026』の幕開けを飾った。 ■ 「日本から自分たちのラップとDJという武器だけを持って、この世界最高のフェスにきました」（R-指定） 『Coachella Vall