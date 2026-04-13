WTT(ワールドテーブルテニス)の公式サイトが12日、今月28日から始まる世界選手権団体戦の各チームの出場選手を公開しました。日本は2月に発表したメンバーがそのまま登録。男子は、張本智和選手(トヨタ自動車)、松島輝空選手(木下グループ)、宇田幸矢選手(協和キリン)、戸上隼輔選手(井村屋グループ)、篠塚大登選手(東都観光バス)の6人。女子は張本美和選手(木下グループ)、面手凛選手(日本生命)、早田ひな選手(日本生命)、橋本帆