プロ野球セ・リーグでは12日、各地で3試合が行われました。3連勝中の首位・阪神は、敵地で迎える中日との3戦目。対する中日の先発・郄橋宏斗投手を5回に攻略し、中野拓夢選手と森下翔太選手の連続タイムリーで3点を先制します。阪神の先発・郄橋遥人投手はこの3点を守り切り、今季2試合目となる完封勝利。9回123球を投げ、10奪三振を記録しました。これで阪神は今季初の同一カード3連勝。首位を守っています。そんな阪